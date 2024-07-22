Раскрыта причина ухудшения спермы у мужчин

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде раскрыли механизм, являющийся причиной ухудшения качества спермы у мужчин из-за ожирения. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Journal of Neuroscience, лишний вес вызывает хронические изменения в мозге, что, в свою очередь, снижает уровень тестостерона и количество сперматозоидов.

В ходе экспериментов были использованы мыши, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров. Оказалось, что увеличение массы жировой ткани влияло в первую очередь на гипоталамус, а не на гипофиз или яички. Это нарушало нормальное функционирование нейронов, регулирующих репродуктивные функции.

Ожирение вызывало сокращение связей между нейронами и уменьшало количество рецепторов, которые информируют мозг о необходимости прекратить прием пищи. Это может объяснять, почему люди с ожирением продолжают потреблять чрезмерное количество калорий. У мышей с избыточным весом также наблюдался более низкий уровень тестостерона в крови и уменьшенное количество сперматозоидов.

Репродуктивная функция регулируется гипоталамо-гипофизарно-гонадной осью. Гипоталамус контролирует синтез и секрецию гормонов из гипофиза, которые затем регулируют синтез тестостерона и выработку спермы в яичках у мужчин. Нарушение этой системы при ожирении приводит к снижению уровня гормонов гипофиза и выработки тестостерона и спермы.

Исследователи также подсчитали количество синапсов в нейронах, регулирующих воспроизводство, и выявили уменьшение синаптических связей у мышей, питавшихся пищей с высоким содержанием жиров. Предполагается, что нормальная диета после периода ожирения поможет восстановить нормальное функционирование мозга и регулирование потребления пищи организмом.