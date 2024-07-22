Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:12, 22 июля 2024Силовые структуры

По факту взрыва в ТЦ в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в ТЦ в Апшеронске

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в торговом центре (ТЦ) в Апшеронске Краснодарского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают число пострадавших.

Следственные действия попали на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На них видно, как следователь проводит осмотр на месте взрыва и делает записи.

Взрыв в Апшеронске произошел утром в понедельник, 22 июля. В результате здание обрушилось, а под завалами оставались люди. По неофициальным данным, пострадали 14 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      В России оценили перспективы Джо Байдена

      Лолита объяснила решение отдать дочь на воспитание бабушке

      На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

      На Украине признали прорывы в обороне ВСУ

      Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

      Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

      Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

      По факту взрыва в ТЦ в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

      Способ Украины избежать дефолта назвали странным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше