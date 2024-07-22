По факту взрыва в ТЦ в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в ТЦ в Апшеронске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в торговом центре (ТЦ) в Апшеронске Краснодарского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают число пострадавших.

Следственные действия попали на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На них видно, как следователь проводит осмотр на месте взрыва и делает записи.

Взрыв в Апшеронске произошел утром в понедельник, 22 июля. В результате здание обрушилось, а под завалами оставались люди. По неофициальным данным, пострадали 14 человек.