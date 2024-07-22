Появились кадры последствий удара ВСУ по Донецку

«Известия» показали последствия удара ВСУ по жилому кварталу в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому кварталу Донецка, в результате чего в нескольких домах были выбиты стекла, а автомобили получили повреждения. Видео с последствиями удара опубликовали «Известия».

После удара во дворе жилого дома образовалась воронка глубиной в метр. На машинах, которые находились ближе всего к месту атаки, лежат кирпичи и куски асфальта. Сейчас на месте удара работают представители полиции и Следственного комитета.

Ранее в Донецке раздались четыре взрыва. Оперативные службы ДНР сообщили, что для отражения очередной атаки ВСУ были задействованы силы ПВО, в результате обстрела погиб один человек, еще несколько получили ранения.

