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15:08, 22 июля 2024Бывший СССР

Появились кадры последствий удара ВСУ по Донецку

«Известия» показали последствия удара ВСУ по жилому кварталу в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому кварталу Донецка, в результате чего в нескольких домах были выбиты стекла, а автомобили получили повреждения. Видео с последствиями удара опубликовали «Известия».

После удара во дворе жилого дома образовалась воронка глубиной в метр. На машинах, которые находились ближе всего к месту атаки, лежат кирпичи и куски асфальта. Сейчас на месте удара работают представители полиции и Следственного комитета.

Ранее в Донецке раздались четыре взрыва. Оперативные службы ДНР сообщили, что для отражения очередной атаки ВСУ были задействованы силы ПВО, в результате обстрела погиб один человек, еще несколько получили ранения.

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      Артём Верейкин
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