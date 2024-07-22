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22:58, 22 июля 2024Бывший СССР

Появились подробности об убившем Фарион стрелке

Экс-депутата Фарион застрелил профессионал, на месте нашли гильзу 9 мм
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: Roman Baluk / Reuters

Экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион мог застрелить профессионал, который не в первый раз держал в руках оружие. Такую версию получили украинские СМИ от своих источников в правоохранительных органах, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Также была озвучена информация, что на месте нашли гильзу на 9 миллиметров. Согласно последним данным следствия, преступление было заказным, не исключается версия, что у стрелка могли быть сообщники.

Ранее МВД Украины объявило в розыск подозреваемого и опубликовало на него ориентировку. Предполагаемому киллеру экс-депутата около 20 лет, рост — 170-180 сантиметров, также он худощавого телосложения. Мужчина выслеживал Ирину Фарион в течение нескольких недель, в момент покушения он был в перчатках, с оружием без глушителя.

Основными мотивами преступника следствие считает личную неприязнь к Фарион и ее общественно-политическую деятельность.

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