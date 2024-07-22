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14:48, 22 июля 2024Бывший СССР

Президент Литвы назначил премьера

Президент Литвы Науседа назначил премьером Ингриду Шимоните
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил премьер-министром страны Ингриду Шимоните. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу литовского лидера.

Шимоните исполняла обязанности премьера после возвращения полномочий переизбранному президенту. Согласно заявлению пресс-службы, Науседа подписал декрет, которым утвердил премьера. Глава государства также поручил Шимоните сформировать кабинет министров за 15 дней.

О переизбрании Науседы на новый президентский срок стало известно 27 мая. Политик одержал победу во втором туре выборов. Его кандидатура набрала более 74 процентов голосов, в то время как конкурентку Шимоните поддержали только около 24 процентов избирателей.

28 мая Науседа допускал, что Сейм Литвы может лишить Шимоните должности премьер-министра из-за проблем в правящей коалиции. По его мнению, разногласия между коалиционными партнерами могли помешать ей сохранить пост.

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      Кристина Есикова
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