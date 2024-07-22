Россиянин доехал на 40-летнем «Москвиче» от Москвы до Магадана

Путешественник из Твери доехал до Магадана на 40-летнем «Москвиче»

Путешественник из Твери Александр Еликов добрался на 40-летнем «Москвиче» из Москвы до Магадана. Об этом сообщает «Вести-Тверь».

Как сообщает телеканал, дорога заняла несколько месяцев — путешественники преодолели 28 тысяч километров. Еликов вместе с друзьями планирует посетить все регионы страны.

Россияне уже объездили все Заполярье и Якутию, которую назвали регионом с самой контрастной погодой.

В прошлом году сообщалось, что путешественники Алексей Жирухин и Александр Еликов совершили автоэкспедицию от мыса Челюскин в Красноярском крае, являющегося самой северной точкой России, до самой южной точки — горы Рагдан в Дагестане. Россияне проехали около шести тысяч километров.