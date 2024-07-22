Российские бойцы показали дрифт на «Санях»

«Ростех»: российские бойцы показали дрифт на минометном комплексе «Сани»

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России показали дрифт на мобильных минометах 2С12А «Сани». Такие маневры необходимы для сокращения времени развертывания, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Эффектный разворот, запечатленный на видео, — не маневр ради развлечения. Боевые расчеты тренируются максимально сократить время развертывания и свертывания орудий на позициях в рамках тактики "кочующих минометов", которая позволяет вводить неприятеля в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил», — говорится в сообщении.

В состав комплекса «Сани» входит машина повышенной проходимости на базе «Урала», которая может проехать тысячу километров на одном баке. В кузове машины расположен миномет 2Б11 калибра 120 миллиметров. Для его выгрузки используют электролебедку.

В марте в зоне проведения специальной военной операции заметили грузовик УАЗ-3303, который российские бойцы вооружили автоматическим минометом 2Б9 «Василек». Скорострельность миномета составляет до 120 выстрелов в минуту.