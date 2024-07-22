Российский военный назвал главную угрозу со стороны ВСУ

Военный ВС России Политрук: ВСУ под Часов Яром перестали экономить FPV-дроны

Основную угрозу для российских военных на артемовском направлении представляют украинские дроны-камикадзе. Об этом рассказал российский боец из подразделения «Барс-13» с позывным Политрук в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют большой запас FPV-дронов, которые они активно применяют, в том числе против пехотинцев. Военнослужащий рассказал, что сейчас тактика украинский войск кардинально отличается от той, которая была год назад.

«Если прошлым летом, когда мы штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе», — отметил он. Собеседник агентства подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы найти «рецепт» против этой угрозы.

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять хитрость при использовании FPV-дронов. Военнослужащий центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным Москвич рассказал, что украинские солдаты стали использовать гироскопы на FPV-дронах, которые усложняют выслеживание и обезвреживание беспилотников.