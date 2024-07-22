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16:42, 22 июля 2024Россия

Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ российских детях

Shot: два ребенка пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Два ребенка пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, нескольким атакам подверглось село Никольское Шебекинского района российского региона. Последний прилет произошел около 15:20 по московскому времени.

При обстреле пострадали дети, которые играли на участке около дома, оба госпитализированы. Эту информацию также подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков.

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«В селе Никольское Шебекинского городского округа ранены двое детей. У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги. Бригадами скорой они доставляются в областную детскую клиническую больницу», — написал чиновник.

Ранее Гладков в ходе совещания правительства региона поручил предлагать уезжать жителям некоторых районов обстреливаемого со стороны Украины приграничья. Он распорядился, чтобы главы муниципалитетов информировали об этом граждан, живущих в 15-километровой зоне

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      Никита Абрамов
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