Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ российских детях

Shot: два ребенка пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Два ребенка пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, нескольким атакам подверглось село Никольское Шебекинского района российского региона. Последний прилет произошел около 15:20 по московскому времени.

При обстреле пострадали дети, которые играли на участке около дома, оба госпитализированы. Эту информацию также подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В селе Никольское Шебекинского городского округа ранены двое детей. У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги. Бригадами скорой они доставляются в областную детскую клиническую больницу», — написал чиновник.

Ранее Гладков в ходе совещания правительства региона поручил предлагать уезжать жителям некоторых районов обстреливаемого со стороны Украины приграничья. Он распорядился, чтобы главы муниципалитетов информировали об этом граждан, живущих в 15-километровой зоне