Стало известно о смене руководства авиакомпании Red Wings

Источник: у российской авиакомпании Red Wings сменится руководство

У российской авиакомпании Red Wings сменится руководство. Об этом стало известно ТАСС из источника в авиаотрасли.

По данным собеседника агентства, перевозчик может перейти под управление другой компании. На данный момент авиакомпания входит в холдинг «Ростех».

Ранее в аэропорту Екатеринбурга Кольцово произошли задержки рейсов из-за срочного ремонта двух самолетов Red Wings. Уточняется, что из-за поломки сразу двух бортов российской авиакомпании пассажиры столкнулись с многочасовыми переносами вылетов в Кемерово, Уфу, Самару и Астану. Представители перевозчика заявили, что авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов.