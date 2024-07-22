У российской авиакомпании сломались сразу два самолета

В Кольцово произошли задержки рейсов из-за ремонта двух самолетов Red Wings

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово произошли задержки рейсов из-за срочного ремонта двух самолетов Red Wings. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Уточняется, что из-за поломки сразу двух бортов российской авиакомпании пассажиры столкнулись с многочасовыми переносами вылетов в Кемерово, Уфу, Самару и Астану.

Представители перевозчика заявили, что авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать время ожидания вылета задержанных рейсов. Кроме того, они принесли извинения путешественникам за доставленные неудобства.

В начале июня у самолета Red Wings с пассажирами на борту загорелось шасси после посадки в Москве. Boeing 777 выполнял рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в российскую столицу.

