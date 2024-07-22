Умер актер из сериала «Московская борзая»

Актер из сериала «Московская борзая» Владимир Королев умер на 73-м году жизни

Российский актер и режиссер Владимир Королев умер на 73-м году жизни. Соответствующее сообщение появилось на странице «Народного театра-студии "Дилижанс"» во «ВКонтакте».

«Не стало режиссера Большеболдинского народного театра Владимира Алексеевича Королева. Почему-то казалось, что Владимир Алексеевич будет всегда. Талантливый режиссер и актер, хороший человек, он жил театром», — написала режиссер Мария Федотова.

Владимир Королев родился в 1951 году, он окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Артист являлся главным режиссером Народного театра Дома культуры имени А. С. Пушкина в селе Большое Болдино. В 2014 году Королев сыграл охранника в сериале «Московская борзая».