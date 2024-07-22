В Литве заявили о желании работать с любой администрацией США

Премьер Литвы Шимоните: мы будем работать с любой администрацией США

Литва готова работать с любой администрацией США. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает «Sputnik-Литва».

«Учитывая, насколько важны США для блока НАТО и для нас как страны, мы не можем позволить себе роскошь думать, что можем работать с одной администрацией, а с другой — нет», — заявила Шимоните.

Она добавила, что сложность избирательной системы США говорит о том, что голоса граждан могут и не привести к победе одного из кандидатов: «Бывали и такие случаи».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назначил Шимоните премьер-министром. Согласно заявлению пресс-службы, Науседа подписал декрет, которым утвердил премьера. Глава государства также поручил Шимоните сформировать кабинет министров за 15 дней.