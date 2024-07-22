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12:10, 22 июля 2024Мир

МИД Польши призвал укрепить оборону после выборов в США

Глава МИД Польши Сикорский: Европа должна укрепить оборону после выборов в США
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны Европы должны взять на себя большую ответственность за безопасность в регионе и оборону после президентских выборов в США, вне зависимости от их исхода. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Politico.

«США были и останутся главным стратегическим партнером Европы вне зависимости от того, кто будет управлять Белым домом. И также независимо от того, кто из кандидатов победит, странам Европы стоит взять на себя больше ответственности за безопасность и оборону региона», — рассказал дипломат.

Сикорский подчеркнул, что сейчас у европейских стран «нет иного выбора, кроме как готовиться к переменам после выборов в США».

Ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) по-разному отреагировали на решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов: первые хвалят его за это решение, вторые выразили поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, а третьи высказались нейтрально.

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      Дарья Устьянцева
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