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13:16, 22 июля 2024Силовые структуры

В московском автосервисе задержали иностранца с 4,5 килограмма героина

Волк: в Москве в автосервисе нашли 4,5 килограмма героина и 12 мигрантов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве полицейские пресекли распространение крупной партии героина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в автосервисе сотрудники МВД задержали иностранца. У него изъяли полимерный пакет с веществом песочного цвета. Кроме того, в багажнике машины фигуранта нашли еще 100 свертков с 4,5 килограмма наркотиков. Выяснилось, что это героин. Против задержанного возбудили дело по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств и покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков.

Отмечается, что около автосервиса полицейские обнаружили обрез ружья и патроны к нему. Возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Также на предприятии задержали 12 мигрантов, которые находятся в России незаконно. Против них составили протоколы по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») КоАП РФ.

Ранее стало известно, что в Чебаркуле Челябинской области полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили крупный арсенал и военную экипировку.

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      Екатерина Кашурникова
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