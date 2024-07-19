В российском городе полицейские нашли крупный арсенал и военную экипировку в автомобиле

В Чебаркуле полицейские задержали автомобиль, в котором нашли крупный арсенал

В Чебаркуле Челябинской области полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили крупный арсенал и военную экипировку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По его словам, пока не известно, для кого предназначалось найденное в машине оружие и снаряжение. В момент задержания внутри автомобиля находилось четыре человека.

По данным издания, инцидент произошел на улице Ленина. Работавшие там сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «Волга», так как подумали, что за рулем пьяный водитель. При осмотре машины они обнаружили партию оружия и военного снаряжения. На место оперативники вызвали сотрудников военной полиции и военно-следственного комитета.

Ранее сообщалось, что таможенники нашли в фуре, которая следовала из Средней Азии в московский логистический центр, партию наркотиков на два миллиарда рублей.