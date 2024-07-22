В украинском городе решили усилить надзор за укрытиями из-за бездомных

В Сумах решили усилить надзор за установленными укрытиями из-за бездомных

В Сумах решили усилить надзор за установленными укрытиями из-за заселения внутрь бездомных. Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

Исполняющий обязанности городского главы Сум Артем Кобзарь в ходе совещания поднял вопрос о состоянии модульных укрытий в городе. По его словам, в случае воздушной тревоги сумчане не смогут воспользоваться сооружениями, потому что в них обустраиваются бездомные и сносят туда мусор.

«Мы не можем мириться с подобным положением дел и должны найти способ решения этой проблемы», — заявил чиновник. Он призвал правоохранительные органы усилить контроль за состоянием укрытий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправил министров в прифронтовые районы. Он уточнил, что речь идет о социальной сфере, энергетике и обороне.