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20:30, 22 июля 2024Бывший СССР

В украинском городе решили усилить надзор за укрытиями из-за бездомных

В Сумах решили усилить надзор за установленными укрытиями из-за бездомных

Фото: Followtheflow / Shutterstock / Fotodom

В Сумах решили усилить надзор за установленными укрытиями из-за заселения внутрь бездомных. Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

Исполняющий обязанности городского главы Сум Артем Кобзарь в ходе совещания поднял вопрос о состоянии модульных укрытий в городе. По его словам, в случае воздушной тревоги сумчане не смогут воспользоваться сооружениями, потому что в них обустраиваются бездомные и сносят туда мусор.

«Мы не можем мириться с подобным положением дел и должны найти способ решения этой проблемы», — заявил чиновник. Он призвал правоохранительные органы усилить контроль за состоянием укрытий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправил министров в прифронтовые районы. Он уточнил, что речь идет о социальной сфере, энергетике и обороне.

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      Юрий Леонов
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