Врач назвала способ избавиться от неприятного запаха пота

Дерматолог Мармон призвала наносить антиперспирант дважды в день

Повышенное потоотделение может вызывать множество проблем — от гигиенических (запах, проблемы с кожей) до бытовых, когда, например, из-за гипергидроза ладоней трудно заниматься спортом, рассказала доцент кафедры дерматологии Нью-Йоркского медицинского колледжа Шошана Мармон. Способы избавиться от неприятного запаха пота она назвала в статье для издания Medical Xpress.

Мармон подчеркнула: гипергидроз не лечится, однако можно взять под контроль его последствия. Так, по словам врача, дезодорант просто маскирует неприятный запах, а антиперспирант закупоривает потовые железы, препятствуя излишнему потоотделению. Она призвала наносить оба средства на чистую кожу дважды в день — утром и перед сном, причем на любые активно потеющие части тела, включая ладони и область под коленями.

Также, продолжила дерматолог, снизить интенсивность потоотделения, а соответственно, избавиться от неприятного запаха, поможет правильно подобранная одежда. Идеальной для жаркого времени Мармон назвала одежду из хлопка. При этом дополнительно можно использовать специальные накладки на самые потеющие места.

Справиться с запахом пота от ног, по мнению врача, поможет сменная обувь. Она рекомендовала не носить одну и ту же пару каждый день, а после носки тщательно просушивать. Хлопковые носки не только помогут впитывать влагу, но и станут отличным средством профилактики грибка, добавила Мармон.

Ранее дерматолог, венеролог, миколог Дарья Антонова рассказала о последствиях уборки без перчаток. Она обратила внимание, что в составе любого чистящего средства содержатся сильные растворители, которые смывают с кожи защитный секрет сальных желез — себум.