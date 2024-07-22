Забота о себе
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04:59, 22 июля 2024Забота о себе

Женщине посоветовали бросить возлюбленного из-за одной его привычки

Фото: Alice Donovan Rouse / Unsplash

Женщина пожаловалась на курящего возлюбленного, который вдобавок к вредной привычке не чистит зубы. Соответствующий пост она опубликовала на форуме Mumsnet, пишет Daily Star.

Автор поста рассказала, что ее новый мужчина постоянно курит и это ее страшно раздражает. Однако, по ее словам, хуже курения то, что он вообще не чистит зубы. Девушка уверяет, что у него изо рта постоянно исходит неприятный запах. «Ему 28, но у него осталось всего четыре коренных зуба, и все они черные и крошечные. У него постоянно проблемы с пломбами и зубная боль, я никогда не видела такого», — возмутилась женщина.

Она уточнила, что из-за плохой гигиены рта она стала отказываться с ним целоваться. Правда, партнеру она так и не объяснила причину своего поведения. Также ей неловко обсуждать эту тему с друзьями, поэтому она решила попросить совета в интернете. Пользователи в сети быстро отреагировали на запрос и посоветовали девушке как можно быстрее бросить мужчину.

«Для меня это абсолютно неприемлемо. Могу предположить, что если человек не может позаботиться о себе и проявить уважение к тебе, то это отразится на всех аспектах вашей жизни», — объяснила свой совет одна из советчиц.

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Ранее мужчина пожаловался на любовницу, которая клянется ему в любви, но отказывается уходить от богатого мужа. Секс-коуч Лора Коллинз посоветовала дать женщине последний шанс, но если она вновь не захочет разводиться, порвать с ней окончательно.

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      Алиса Дмитриева
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