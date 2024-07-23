«Антонов» договорился с Boeing о сотрудничестве в сфере военной техники

Концерн «Антонов» договорился с Boeing о сотрудничестве в сфере военной техники

Украинский концерн «Антонов» договорился с американским концерном Boeing о сотрудничестве в сфере военной техники. Об этом сообщила пресс-служба американской компании.

Как сообщается, в ходе авиасалона в британском Фарнборо компании подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проектов в сфере обороны. Соглашение предполагает материально-техническое обеспечение и предоставление услуг по ремонту БПЛА, в том числе и используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) ScanEagle.

«[Стремление к сотрудничеству] было подчеркнуто подписанием нами Соглашения об украинской оборонной промышленности в начале этого года», — заявил генеральный директор Boeing Defense, Space&Security Тед Колберт. Также стороны рассмотрят предоставление инженерной поддержки украинскому концерну.

Ранее заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила о наращивании производства беспилотников. Она отметила, что в настоящее время у Украины недостаточно средств для покрытия имеющихся потребностей.