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12:30, 23 июля 2024Бывший СССР

«Антонов» договорился с Boeing о сотрудничестве в сфере военной техники

Концерн «Антонов» договорился с Boeing о сотрудничестве в сфере военной техники

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украинский концерн «Антонов» договорился с американским концерном Boeing о сотрудничестве в сфере военной техники. Об этом сообщила пресс-служба американской компании.

Как сообщается, в ходе авиасалона в британском Фарнборо компании подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проектов в сфере обороны. Соглашение предполагает материально-техническое обеспечение и предоставление услуг по ремонту БПЛА, в том числе и используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) ScanEagle.

«[Стремление к сотрудничеству] было подчеркнуто подписанием нами Соглашения об украинской оборонной промышленности в начале этого года», — заявил генеральный директор Boeing Defense, Space&Security Тед Колберт. Также стороны рассмотрят предоставление инженерной поддержки украинскому концерну.

Ранее заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила о наращивании производства беспилотников. Она отметила, что в настоящее время у Украины недостаточно средств для покрытия имеющихся потребностей.

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      Юрий Леонов
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