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18:04, 23 июля 2024Мир

Байден обратится к нации

WP: Байден 24 июля выступит с обращением к нации

Фото: Pool / Reuters

Действующий президент Джо Байден выступит с обращением к нации 24 июля с речью, посвященной своему решению выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Президент Байден должен выступить в среду с речью о своем решении завершить свою кампанию по переизбранию», — передает издание со ссылкой на источники.

21 июля Байден заявил о выходе из президентской гонки, но при этом не назвал своего преемника. Выдвижение нового кандидата, скорее всего, произойдет на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго (штат Иллинойс).

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      Максим Габриелян
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