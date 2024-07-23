Байден со словами «чувствую себя хорошо» появился на публике после выхода из гонки

Президент США Джо Байден появился на публике впервые после выхода из гонки, сообщает пресс-пул Белого дома. Он попал в объективы камер, когда прибыл в аэропорт, чтобы полететь из Делавэра в Вашингтон.
Это также первое появление главы государства после того, как у него диагностировали коронавирус. «Я чувствую себя хорошо», — сказал он журналистам. Вопросы про снятие с выборов и шансы вице-президента Камалы Харрис он проигнорировал.
Байден выступит 24 июля с речью, посвященной своему решению выйти из предвыборной гонки. В качестве кандидата от демократов он поддержал Харрис.