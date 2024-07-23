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21:21, 23 июля 2024Мир

Байден со словами «чувствую себя хорошо» появился на публике после выхода из гонки

Байден впервые после выхода из гонки появился на публике
Камала Харрис и Джо Байден

Камала Харрис и Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден появился на публике впервые после выхода из гонки, сообщает пресс-пул Белого дома. Он попал в объективы камер, когда прибыл в аэропорт, чтобы полететь из Делавэра в Вашингтон.

Это также первое появление главы государства после того, как у него диагностировали коронавирус. «Я чувствую себя хорошо», — сказал он журналистам. Вопросы про снятие с выборов и шансы вице-президента Камалы Харрис он проигнорировал.

Байден выступит 24 июля с речью, посвященной своему решению выйти из предвыборной гонки. В качестве кандидата от демократов он поддержал Харрис.

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      Сергей Грехов
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