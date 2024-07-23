Байден со словами «чувствую себя хорошо» появился на публике после выхода из гонки

Байден впервые после выхода из гонки появился на публике

Президент США Джо Байден появился на публике впервые после выхода из гонки, сообщает пресс-пул Белого дома. Он попал в объективы камер, когда прибыл в аэропорт, чтобы полететь из Делавэра в Вашингтон.

Это также первое появление главы государства после того, как у него диагностировали коронавирус. «Я чувствую себя хорошо», — сказал он журналистам. Вопросы про снятие с выборов и шансы вице-президента Камалы Харрис он проигнорировал.

Байден выступит 24 июля с речью, посвященной своему решению выйти из предвыборной гонки. В качестве кандидата от демократов он поддержал Харрис.