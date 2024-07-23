Bosch заявила о сделке на восемь миллиардов долларов

Bosch в рамках рекордной сделки купила японского производителя кондиционеров

Компания Bosch решила купить бизнес по выпуску систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха у ирландской Johnson Controls International и японской Hitachi. Сумма сделки оценивается в восемь миллиардов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сообщается, что акционеры и наблюдательный совет Bosch уже одобрили сделку. Ожидается, что ее закроют в течение 12 месяцев. В Johnson Controls заявили, что данная операция обещает ей 6,7 миллиарда долларов.

Сделка предполагает приобретение 16 производственных объектов и инженерных бюро более чем в 30 государствах. Там трудятся около 12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что материнская компания Google, американская Alphabet собралась покупать стартап Wiz, который занимается решениями в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. Среди его инвесторов венчурные компании Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures, а также Lightspeed Venture Partners.