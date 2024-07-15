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14:14, 15 июля 2024Экономика

Google решила заняться кибербезопасностью

WSJ: Alphabet решила купить стартап в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Материнская компания Google, американская Alphabet решила купить стартап в сфере кибербезопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Основанная в 2020 году Wiz занимается решениями в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. Среди инвесторов стартапа числятся венчурные компании Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures, а также Lightspeed Venture Partners. За прошлый год Wiz заработала 350 миллионов долларов.

Вероятную сделку оценивают в 23 миллиарда долларов — если она состоится, то станет крупнейшим приобретением Alphabet. Как отмечают источники WSJ, покупка стартапа поможет Alphabet в развитии облачных сервисов, где она отстает от конкурентов.

Как показал июньский отчет BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, Google стала вторым самым дорогим брендом в мире. Его рыночная стоимость за год увеличилась на 30 процентов, до 753,5 миллиарда долларов. На первом месте третий год подряд расположилась Apple, а тройку лидеров замкнул Microsoft (плюс 42 процента, до 712,9 миллиарда).

В начале года Google упрекнули в увольнении сотен специалистов, включая работающих над голосовым помощником Google Assistant и в команде разработчиков оборудования дополненной реальности. Такие шаги корпорации объясняют давлением конкурентов из Microsoft и OpenAI, создателя ChatGPT, вынудившим искать ресурсы для вложений в приоритетные проекты. Для этого, отмечается в материале, Google решил сократить расходы.

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      Вячеслав Агапов
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