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08:52, 23 июля 2024Силовые структуры

Брачный аферист выманил у россиянок почти четыре миллиона рублей и был осужден

В Приморье суд приговорил брачного афериста, выманившего у женщин 3,5 млн рублей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Приморском крае суд приговорил к семи годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя, который выманил у женщин 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также обязал его возместить ущерб пострадавшим. Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ранее он был судим и приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения он и стал брачным аферистом.

По версии следствия, осужденный зарегистрировался на сайте знакомств под вымышленным именем и начал общаться с двумя женщинами. Он представлялся им успешным предпринимателем и для поддержания этого образа арендовал дорогостоящий автомобиль. Через какое-то время мужчина занял у них деньги, объясняя это проблемами в бизнесе. Одна из женщин дала ему в долг два миллиона рублей, а вторая одолжила полтора миллиона рублей. Заполучив деньги, мужчина пропал, а пострадавшие пошли в полицию.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе завершено расследование в отношении троих местных жителей, которые знакомились в социальных сетях с доверчивыми женщинами из разных регионов и обманули их на 5,5 миллиона рублей.

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