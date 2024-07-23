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13:13, 23 июля 2024Культура

Уволенной из театра Хаматовой пришлось репетировать в ангаре на окраине Риги

КП: Чулпан Хаматовой после увольнения пришлось репетировать в рижском ангаре

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Актрисе Чулпан Хаматовой после увольнения из Нового Рижского театра пришлось готовить новый спектакль в ангаре на окраине города. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В постановке режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших» Чулпан должна появиться в главной роли, а ее партнером по сцене станет Максим Суханов. Премьера спектакля запланирована на 18 сентября.

После того как дирекция Национального Латвийского театра без объяснения причин разорвала договор аренды с труппой Крымова, им пришлось искать новое помещение. Таковым стал ангар на окраине Риги, где температура воздуха достигает +35 градусов. Как сообщается, помещение не предназначено для театральных постановок.

В июне Новый Рижский театр разорвал контракт с Чулпан Хаматовой. На сцене она успела сыграть несколько спектаклей. Одну из последних ее постановок отменили за несколько дней до премьеры.

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      Андрей Шеньшаков
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