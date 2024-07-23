На Украине уличили депутата фракции Зеленского в отдыхе в Лондоне вместо командировок

Bihus.info: нардеп Жупанин регулярно отдыхает в Лондоне вместо командировок

Депутат фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Верховной Рады Андрей Жупанин регулярно отдыхает в Лондоне вместо парламентских командировок. Об этом свидетельствует данные расследовательского проекта Bihus.info.

«Жупанин (...) регулярно ездит в Лондон, где часто бывает его жена и где он сам учится в местной бизнес-школе. (...) Журналистам удалось найти доказательства досуга нардепа в столице Великобритании», — говорится в публикации.

Отмечается, что в августе 2022 года парламентарий поступил в Лондонскую бизнес-школу, где год спустя получил стипендию на частичное покрытие стоимости обучения.

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