Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:58, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине уличили депутата фракции Зеленского в отдыхе в Лондоне вместо командировок

Bihus.info: нардеп Жупанин регулярно отдыхает в Лондоне вместо командировок

Фото: Marcin Nowak / Unsplash

Депутат фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Верховной Рады Андрей Жупанин регулярно отдыхает в Лондоне вместо парламентских командировок. Об этом свидетельствует данные расследовательского проекта Bihus.info.

«Жупанин (...) регулярно ездит в Лондон, где часто бывает его жена и где он сам учится в местной бизнес-школе. (...) Журналистам удалось найти доказательства досуга нардепа в столице Великобритании», — говорится в публикации.

Отмечается, что в августе 2022 года парламентарий поступил в Лондонскую бизнес-школу, где год спустя получил стипендию на частичное покрытие стоимости обучения.

Ранее на Украине задержали депутата партии «Слуга народа» Николая Задорожного. Его подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды от главы сельского совета в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Байден готов ударить по России ядерным оружием. Когда и почему он может пойти на это?

      Генерал ВСУ рассказал о нехватке личного состава на харьковском направлении

      Власти Германии назвали одно препятствие для раскрытия дела о подрыве «Северных потоков»

      Обнаружена польза средиземноморской диеты для детей

      Находящаяся под следствием бывшая российская чиновница попросилась на СВО

      Экс-замминистра российского региона осудят за получение взятки на миллионы рублей

      Стало известно о желании врачей запретить Исмаилову проводить бои

      Пловчиха посмеялась над условиями проживания на Кубке России. В Федерации плавания ей предложили снять жилье

      На Украине уличили депутата фракции Зеленского в отдыхе в Лондоне вместо командировок

      Муцениеце призналась в романе с Кологривым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше