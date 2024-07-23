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20:19, 23 июля 2024Силовые структуры

Двоих организаторов схемы по заселению мигрантов в квартиры россиян арестовали

В Москве суд арестовал двоих «черных риелторов», заселявших мигрантов в квартиры
Начало событий в новости В Москве задержали организатора незаконной миграции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Савеловский районный суд Москвы арестовал двоих организаторов незаконной схемы по заселению нелегальных мигрантов в квартиры россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Речь идет о «черных риелторах» — Александре Головине и Русланбеке Кожоеве. Они обвиняются по статье об организации незаконной миграции. Так, Головин будет находится под стражей до 23 сентября 2024 года, а Кожоев — до 22 сентября.

Ранее сообщалось об их задержании. По данным следствия, с 1 сентября 2023 года фигуранты стали заселять иностранцев, незаконно пребывающих в России, в 150 квартир, собственников которых уже нет в живых. Организатора преступной группы и одного из участников уже задержали. В их домах провели обыски.

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      Анна Габай
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