Двоих организаторов схемы по заселению мигрантов в квартиры россиян арестовали

В Москве суд арестовал двоих «черных риелторов», заселявших мигрантов в квартиры

Савеловский районный суд Москвы арестовал двоих организаторов незаконной схемы по заселению нелегальных мигрантов в квартиры россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Речь идет о «черных риелторах» — Александре Головине и Русланбеке Кожоеве. Они обвиняются по статье об организации незаконной миграции. Так, Головин будет находится под стражей до 23 сентября 2024 года, а Кожоев — до 22 сентября.

Ранее сообщалось об их задержании. По данным следствия, с 1 сентября 2023 года фигуранты стали заселять иностранцев, незаконно пребывающих в России, в 150 квартир, собственников которых уже нет в живых. Организатора преступной группы и одного из участников уже задержали. В их домах провели обыски.