В Москве задержали организатора незаконной миграции

СКР: в Москве раскрыли схему заселения мигрантов в жилье умерших собственников

В Москве пресекли деятельность участников преступной группы, организовавших незаконную миграцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 1 сентября 2023 года фигуранты стали заселять иностранцев, незаконно пребывающих в России, в 150 квартир, собственников которых уже нет в живых. Организатора преступной группы и одного из участников уже задержали. В их домах провели обыски.

Возбуждено дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество») и пункта «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Сейчас правоохранители ищут соучастников задержанных.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержаны иностранцы, которые нелегально оформили по месту пребывания более одной тысячи мигрантов.