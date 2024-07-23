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11:10, 23 июля 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ рассказал о нехватке личного состава на харьковском направлении

Генерал ВСУ: на харьковском направлении в бригадах нехватка личного состава

Фото: Thomas Peter / Reuters

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Горбенко рассказал о нехватке личного состава в подразделениях украинской армии на харьковском направлении в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, во время боевых действий в начале мая близ границы под его управлением находились четыре батальона, с самой большей укомплектованностью в 70 процентов личного состава. Другие два подразделения территориальной обороны (ТРО) имели комплектацию в 60 процентов — последний на 50.

«При этом штатная структура батальонов ТРО такова, что тяжелого вооружения у них нет. Самое мощное огневое средство-это 82-мм миномет, батарея, а в стрелковом батальоне, по штатному расписанию, даже минометной батареи не было», — добавил Горбенко. Помимо этого, как отмечает генерал, все, что было в распоряжении его подразделений — один танк для прикрытия участка фронта в 15 километров и одно артиллерийское орудие для 10 километров.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев заявлял, что ВСУ стянули резервы на север Харьковской области из-за страха прорыва.

«Противник подтянул действительно очень серьезные резервы с разных направлений и из тыла украинской территории, с различных направлений линии боевого соприкосновения именно на северной территории Харьковской области», — сообщил Ганчев.

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      Валентин Карант
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