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13:51, 23 июля 2024Мир

Харрис проигнорировала вопрос о местонахождении Байдена

Fox News: Харрис ушла от ответа на вопросы о состоянии и местонахождении Байдена
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP / Globallookpress.com

Вице-президент США и возможный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Камала Харрис ушла от ответа на вопросы о состоянии и местонахождении американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Действующий президент не появлялся на публике после того, как врачи обнаружили у него COVID-19. Он прекратил предвыборную кампанию и сделал письменное заявление о выходе из президентской гонки.

«Вице-президент Харрис не стала говорить, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего», — говорится в материале.

Харрис также несколько раз проигнорировала вопрос, способен ли Байден выполнять обязанности президента. Кроме того, вице-президент не стала отвечать, где Байден находился последние несколько дней, и были ли они на связи.

21 июля американский лидер Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Лина Пивоварова
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