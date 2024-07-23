Харрис проигнорировала вопрос о местонахождении Байдена

Fox News: Харрис ушла от ответа на вопросы о состоянии и местонахождении Байдена

Вице-президент США и возможный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Камала Харрис ушла от ответа на вопросы о состоянии и местонахождении американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Действующий президент не появлялся на публике после того, как врачи обнаружили у него COVID-19. Он прекратил предвыборную кампанию и сделал письменное заявление о выходе из президентской гонки.

«Вице-президент Харрис не стала говорить, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего», — говорится в материале.

Харрис также несколько раз проигнорировала вопрос, способен ли Байден выполнять обязанности президента. Кроме того, вице-президент не стала отвечать, где Байден находился последние несколько дней, и были ли они на связи.

21 июля американский лидер Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.