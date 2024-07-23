Глава Подмосковья рассказал об инвестиционных проектах Китая в Московской области

Воробьев назвал Подмосковье важным российским регионом-торговым партнером Китая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству отметил важность работы Подмосковья с Китаем. Оно прошло под руководством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и заместителя премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяна.

По словам Мантурова, в 2023 году взаимный товарооборот увеличился на четверть и составил 228 миллиардов долларов.

«Причем более 90 про взаиморасчетов реализовано в национальных валютах. В текущем году мы также фиксируем рост товарооборота. А если говорить про более дальний горизонт 2030 года, то по нашим оценкам он имеет потенциал увеличения до 300 миллиардов долларов», — уточнил он.

В свою очередь глава Подмосковья отметил, что для Китая Подмосковье является ключевым российским регионом в сфере торгово-экономических отношений. За последние 5 лет показатель внешнего товарооборота между областью и этой страной увеличился в 2,6 раза, а экспорт — почти вдвое.

Как отметил Воробьев, Московская область экспортирует в Китай медицинские лазеры от компании из Фрязино «ИРЭ-Полюс», оборудование для АЭС от «ЗиО-Подольск», шоколад кондитерской фабрики из Люберец «Волшебница» и химкинского предприятия «Торговый ДОМ Шоколада» — почти пятая часть всего шоколада, продаваемого в Китае, произведена в Подмосковье. А одно из приоритетных направлений сотрудничества с Китаем – инвестиции.

«Мы активно развиваем значимые проекты. Это, прежде всего, индустриальный парк "Есипово" — сборка автомобилей с весьма глубокой локализацией. В перспективе предприятие должно выпускать порядка 100 тысяч машин в год. Конечно, особое значение имеет железнодорожные транспортно-логистические центры — "Белый Раст" в Дмитровском и "Селятино" в Наро-Фоминском округе. Очень удобная логистика позволяет активно осуществлять торговлю. В проекте "Селятино" задействован Казахстан, что тоже очень важно», — подчеркнул губернатор.

По его словам, есть еще ряд китайских компаний, которые локализуются в Подмосковье. В частности, это касается производства запасных частей, комплектующих для автомобильной промышленности.

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске совместно с партнерами из Китая перезапущено производство на автомобильном заводе. Там же компания «Хуацзин» планирует построить завод по производству осевых агрегатов для прицепной техники. Компания уже приступила к строительству, которое планирует завершить в 1 квартале 2026 года.

А китайская компания «Чайна Амулит Групп» возведет в «Есипово» завод по производству транспортных контейнеров открытого типа, которые используются, прежде всего, для перевозки сыпучих грузов.

Бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске играет важную роль в развитии товарооборота между двумя странами — он является крупнейшей точкой входа для китайских инвесторов в Россию. В частности, уже в сентябре будет введен в эксплуатацию выставочный зал.

Воробьев также отметил, что сейчас с компанией China Chengtong Holdings Group прорабатывается вопрос и о создании индустриального парка «Гринвуд».

«Соответствующее соглашение также было подписано на прошедшем ПМЭФ. Резидентами парка смогут стать китайские и российские компании-производители техоборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров. В настоящее время ведется подбор земельного участка для локализации ИП, а также — компаний, которые там разместятся», — добавил глава региона.

Кроме этого, в ходе заседания он упомянул и ТЛЦ «Белый Раст» — совместный проект РЖД и китайской группы компаний Liaoning Port Group с объемом инвестиций 12 млрд рублей.

«Сегодня здесь ежедневно принимаются и отправляются от семи до десяти поездов, маршрут между Подмосковьем и Китаем занимает не более 18 суток. Ранее преимущественно поставлялись одежда, продукты питания, запчасти. Сейчас добавились автомобили. В начале июля состоялась церемония запуска нового торгового маршрута «Арктический экспресс №1» (через Архангельск), связывающего Московскую область с Китаем», — подчеркнул Воробьев.

Еще один ТЛЦ, рассказал губернатор, — «Селятино» в Наро-Фоминском округе — работает с одним из ведущих логистических центров Китая в городе Сиань. Это позволяет сократить транзитное время по железной дороге до 13 дней и вести торговлю с центральной частью Китая.

«Подмосковье и Китай реализуют еще несколько знаковых инвестпроектов. Так, в Воскресенске создают производство субстанций для изготовления средства, способствующего разжижению крови — гепарина натрия. Компания "Северный океан" получила участок на льготных условиях и планирует построить завод в четвертом квартале этого года. Объем инвестиций в проект — один миллиард рублей, появится 200 новых вакансий», — заключил Андрей Воробьев.

