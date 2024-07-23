Лавров: западные политики уходят под корягу из-за фактов притеснения русских

Западные политики «уходят под корягу», когда им приводят факты притеснения русских на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу — такое выражение есть», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что истребление русского наследия является частью политики современной Украины.

Ранее Лавров заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) хотят превратить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в изгоя из-за его приверженности мирному урегулированию на Украине. Лавров подчеркнул, что премьер Венгрии является одним из немногих политиков Евросоюза, которые выступают за мирное урегулирование на основе компромиссов, а не военным способом.