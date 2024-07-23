Мэр Харькова заявил о бесполезности пары Patriot для обороны города

Мэр Харькова Терехов: один-два ЗРК Patriot не смогут защитить город

Пара зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не смогут защитить Харьков от артиллерийских атак. О бесполезности американских пусковых установок для обороны города заявил в интервью для «РБК-Украина» мэр Харькова Игорь Терехов.

«Нельзя говорить, что один или два Patriot решат все наши вопросы — нет», — заявил чиновник.

Он отметил, что в городе необходимо выстроить полноценную систему противовоздушной обороны, которая будет основана на номенклатуре артиллерийских боеприпасов российских войск.

В интервью Терехов оценил масштабы разрушения городских коммунальных систем. По его словам, энергетическая и тепловая инфраструктура Харькова находится в критическом состоянии.