Москвичей предупредили о появлении шаровых молний

На фоне частых гроз в Москве можно будет увидеть шаровые молнии

В Москве на фоне частых гроз можно будет увидеть шаровые молнии. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков. Его слова приводит агентство «Москва».

Эксперт объяснил, что такие явления чаще всего можно наблюдать в конце июля и середине августа. По словам Бычкова, такая молния представляет собой шар с упругой оболочкой. «Она даже может пройти через отверстие между дверью и полом. Она может проходить через стекла — она горячая и сама может проделывать отверстие и в него заходить. Она может притягиваться к чему угодно. Если в комнате есть сквозняк, то она может вылететь и уйти, а так надо сидеть спокойно и стараться не привлекать ее», — рассказал ученый. Он посоветовал закрывать в квартире окна во время грозы.

Бычков указал, что каждый год России фиксируется около 10-15 случаев возникновения шаровых молний, в Москве — два-три случая.

Шаровые молнии — редкое погодное явление, которое до сих пор плохо изучено. Самое старое упоминание о нем нашли в рукописи 750-летней давности. Бенедиктинский монах XII века Джервас (Gervase) из Кентерберийского собора написал, что 7 июня 1195 года «неподалеку от Лондона сошло чудесное знамение» в виде огненного шара, который упал к реке.