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22:31, 23 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе раскрыли новые подробности о выходе Байдена из гонки

Ирландский журналист Боуз: Байдена сместили пять человек, в США нет демократии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Боуза, из гонки Байдена «сместили» пять человек.

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«Решение о его "замене" приняли те пять человек, которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы все это выглядело правдоподобно. Это те же самые люди, которые говорят вам, что в России нет демократии», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что сами американцы не живут в демократической стране.

21 июля президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру Харрис. При этом Байден уточнил, что не уходит в отставку и намерен работать до конца своего срока.

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      Марина Совина
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