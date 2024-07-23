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20:40, 23 июля 2024Мир

«Начался сущий ад». В США описали внезапную госпитализацию Байдена после визита в мексиканский ресторан

Dossier: Байдену потребовалась экстренная помощь после мексиканского ресторана

Фото: Leah Millis / Reuters

Президенту США Джо Байдену на прошлой неделе потребовалась срочная медицинская помощь после визита в мексиканский ресторан под названием Lindo Michoacan в Лас-Вегасе. Инцидент, предварительно, не был связан с COVID-19, которым уже не первый раз заразился политик, пишет издание The Dossier.

Согласно материалу, в работе Байдена «все пошло наперекосяк» именно после посещения заведения. Известно, что он уже несколько дней не появлялся на публике. «И вдруг, когда он должен был выступить с речью [на конференции] UnidosUS, начался настоящий ад», — говорится в статье. Примечательно, что в день выступления Байдена на данной конференции было объявлено, что он заразился коронавирусом. На мероприятии лидер США так и не выступил.

Фото: Susan Walsh / AP

По словам нескольких сотрудников правоохранительных органов, дежуривших в тот день, ситуация, произошедшая с Байденом, не имела типичных симптомов коронавируса по типу насморка. Информация о необходимой президенту медицинской помощи была передана по зашифрованным полицейским радиоволнам. «Это привело в движение большую часть дежурного аппарата реагирования на чрезвычайные ситуации», — указали журналисты.

К ресторану незамедлительно были переброшены силовики для оказания безопасности, и чтобы ускорить дорогу президента в больницу.

Байдена пришлось перевозить в другой город на самолете

По информации СМИ, в этот момент команда американского президента дала отбой полицейским и отказалась направлять его в местную больницу. Они указали, что теперь политика необходимо вывезти из города, для чего нужно расчистить маршрут к международному аэропорту Гарри Рида.

Фото: Tom Brenner / Reuters

В результате Байдена доставили в Дувр. В пути он провел порядка четырех часов. Его борт, по словам корреспондента The Daily Mail в Белом доме, «летел так быстро, что самолет трясся».

Как отметили опрошенные правоохранители, произошедшая с Байденом ситуация не была похожа на обострение симптомов COVID-19, так как была гораздо «радикальнее». «Только президент Байден и его ближайшее окружение, похоже, знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе», — резюмировали авторы материала.

Внезапное исчезновение Байдена породило различные слухи

Действующий лидер Соединенных Штатов объявил о выходе из президентской гонки 21 июля и пропал. При этом сделал это он через пост в соцсети X, а последний раз его видели еще 17 июля.

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После этого американские пользователи соцсетей начали распространять слухи о возможной кончине Байдена и просить сфотографировать президента с выпуском свежей газеты. А конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Боберт призвала доказать «его существование», также заподозрив, что политика, возможно, больше нет в живых.

Согласно обнародованному расписанию американского лидера, он должен был вернуться на свое рабочее место после успешного лечения коронавируса во вторник, 23 июля. В 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по московскому времени) президент должен был покинуть дом в Рехобот-Бич и направиться на аэродром в городе Довер. Примерно в 22 часа он должен прибыть в Белый дом, где для него проведут закрытый брифинг.

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      Анастасия Алимпиева
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