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10:33, 23 июля 2024Забота о себе

Найден способ уберечь лук от гниения

Фудблогер Джерри Джеймс Стоун: нельзя хранить лук в пластиковой упаковке

Фото: Lars Blankers / Unsplash

Чтобы лук не гнил и не размягчался, его нужно перестать хранить при низких температурах, рассказал фудблогер Джерри Джеймс Стоун. Найденный им способ уберечь лук-репку от гниения на срок до полугода он назвал в беседе с Mirror.

По словам Стоуна, лук гниет и становится мягким в холодильнике — в охлажденном виде он быстро теряет влагу и высыхает. Это не относится к очищенному, нарезанному ломтиками или кубиками луку. «Еще одна особенность лука: он предпочитает находиться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте», — рассказал блогер.

Он также посоветовал не хранить лук вместе с картофелем, поскольку выделяемая луком влага и этиленовый газ вызывают прорастание картофеля. Вместо этого он рекомендовал размещать лук рядом с чесноком, любящим аналогичную среду. Стоун также отметил, что лук нельзя хранить в пластиковой упаковке.

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      Александра Лисица
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