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17:43, 23 июля 2024Культура

Названа самая красивая актриса всех времен

Моника Беллуччи заняла первое место в списке самых красивых актрис
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи. Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

Итальянская актриса Моника Беллуччи была названа самой красивой звездой всех времен. Соответствующий рейтинг опубликовал ресурс ListChallengers.

В топ-3 по версии пользователей также попали американские актрисы Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. Помимо них, в список самых привлекательных знаменитостей вошли Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Джейн Мэнсфилд, Айшвария Рай, Ракель Уэлч и другие кинозвезды.

Беллуччи известна зрителям по ролям в фильмах «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути», «Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра"». Сотрудничала с брендами Dolce & Gabbana, Valentino, Prada и Hermes, является лицом ювелирного бренда Cartier.

Ранее британскую актрису Джоди Комер назвали самой красивой женщиной в мире в соответствии с правилом золотого сечения.

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      Мария Рюрикова
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