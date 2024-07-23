Названа самая красивая актриса всех времен

Моника Беллуччи заняла первое место в списке самых красивых актрис

Итальянская актриса Моника Беллуччи была названа самой красивой звездой всех времен. Соответствующий рейтинг опубликовал ресурс ListChallengers.

В топ-3 по версии пользователей также попали американские актрисы Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. Помимо них, в список самых привлекательных знаменитостей вошли Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Джейн Мэнсфилд, Айшвария Рай, Ракель Уэлч и другие кинозвезды.

Беллуччи известна зрителям по ролям в фильмах «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути», «Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра"». Сотрудничала с брендами Dolce & Gabbana, Valentino, Prada и Hermes, является лицом ювелирного бренда Cartier.

Ранее британскую актрису Джоди Комер назвали самой красивой женщиной в мире в соответствии с правилом золотого сечения.