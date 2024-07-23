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12:23, 23 июля 2024Культура

Нарколог усомнился в оправданиях оскандалившейся в Красноярске Глюкозы

Нарколог Шуров отреагировал на оправдания Глюкозы после концерта в Красноярске

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров усомнился в оправданиях певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, которая оскандалилась во время выступления в Красноярске. Его слова приводит издание «360».

Певица заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. «Извините, нарушение координации, не попадать в фонограмму, трогать себя за интимные места, материться… Не существует таких антидепрессантов, из-за которых можно так себя вести», — сказал Шуров.

Он призвал артистку вести себя «как взрослый человек», признать проблему и не пытаться «переводить стрелки на психиатрию и стигмировать прием антидепрессантов». «Нет таких антидепрессантов. Там выраженное состояние интоксикации», — заключил эксперт.

Ранее Глюкоза прокомментировала скандальное выступление в Красноярске.

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      Варвара Кошечкина
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