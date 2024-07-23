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20:06, 23 июля 2024Россия

Очевидцы заявили о землетрясении в российском регионе

Очевидцы сообщили о землетрясении в некоторых районах Дагестана
СюжетЗемлетрясение в Дагестане

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В некоторых районах Дагестана местные жители сообщили о землетрясении. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash Gor.

«О землетрясении сообщают жители нескольких районов Дагестана», — говорится в сообщении.

Данных о мощности толчков, а также о пострадавших и разрушениях нет. Официально информация пока не подтвердилась.

Ранее начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что в ночь на субботу в Тихом океане у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4. «Его эпицентр располагался в 82 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг — на глубине 62 километра», — отметила она.

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      Никита Абрамов
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