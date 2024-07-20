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02:10, 20 июля 2024Экономика

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Тихом океане у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В ночь на субботу в Тихом океане у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

«Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в ночь на 20 июля. Его эпицентр располагался в 82 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг — на глубине 62 километра», — отметила она.

Как подчеркнула специалист, подземные толчки силой до 2 баллов могли ощутить жители Итурупа. Однако тревога цунами не объявлялась.

Накануне сообщалось, что в Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,3. По данным специалистов, эпицентр располагался в 43 километрах к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, где проживают около двух тысяч человек. Очаг залегал на глубине 128 км.

11 июля сообщалось, что у побережья Филиппин произошло мощное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 5 часов утра четверга, их магнитуда составила 7,1.

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      Марина Совина
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