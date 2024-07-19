В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировали в Чили

В Чили зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр располагался в 43 километрах к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, где проживают около двух тысяч человек. Очаг залегал на глубине 128 км.

В свою очередь, президент страны Габриэль Борич заявил, что власти не располагают данными о пострадавших или серьезном ущербе.

«Я связался с представителем региона, и к настоящему моменту нет сообщений ни о пострадавших, ни о серьезном ущербе, но специалисты продолжают собирать информацию», — уточнил он.

При этом Борич сообщил об отключении электричества в поселке Сан-Педро-де-Атакама.

11 июля сообщалось, что у побережья Филиппин произошло мощное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в 5 часов утра четверга, их магнитуда составила 7,1.

7 июля в провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Очаг землетрясения находился на глубине 6,97 километра.

Ранее, 25 июня, землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе Турции.