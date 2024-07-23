Политолог высказался о вероятности отставки Байдена до конца срока

Политолог Ордуханян допустил отставку Байдена до конца президентского срока

Отставка действующего президента США Джо Байдена до конца его срока возможна, полагает политолог Рафаэль Ордуханян. О том, смогут ли ее добиться республиканцы в Конгрессе, он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Нэнси Мейс сообщила в соцсети X, что внесет на рассмотрение резолюцию об отставке Байдена и передаче полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис.

«Конечно, это возможно. В случае недееспособности президента вице-президент берет на себя эти функции, 25-я поправка говорит об этом. Дело в том, что своим нежеланием продолжать гонку Байден подлил немножко масла в огонь, потому что, исходя из его недееспособности проводить предвыборную кампанию, республиканцы сейчас педалируют идею того, как он вообще может быть президентом в оставшиеся четыре-пять месяцев», — отметил Ордуханян.

Политолог добавил, что технически добиться отставки Байдена можно, но это очень сложная процедура. Он напомнил, что в сенате большинство демократов во главе с Чаком Шумером, сподвижником Байдена.

«Так что я думаю, что здесь это исключительно формальная политическая игра, которая не имеет под собой реальной базы. Республиканцы просто пытаются очередную проблему навязать своим визави. Я рассматриваю эти призывы не как реальный шанс отодвинуть Байдена, а исключительно как инструмент в предвыборной гонке уже против самой Камалы Харрис и вообще против Демократической партии в целом», — поделился собеседник «Ленты.ру».

21 июля Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.