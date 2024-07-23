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12:44, 23 июля 2024Мир

Политолог призвал не ждать от Трампа перехода на сторону России

Политолог Ярошенко: Трамп и его команда не будут переходить на позицию России

Фото: Tom Brenner / Reuters

От экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах не следует ждать перехода на позицию России. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По словам специалиста, переход на сторону России Трампа не интересует. Ярошенко отмечает, что Трамп все время винит действующего лидера страны Джо Байдена в его нерешительности, особенно в вопросе украинского конфликта.

«Но что он имеет в виду? Не то, что он отдал бы Украину. Нет, он имеет в виду совершенно другое: что он был бы настолько ковбоем, что не позволил бы [президенту России Владимиру] Путину ничего начать. Такой позиции он придерживается», — отметил собеседник издания.

Он указал, что на президентском посту Трамп не будет отменять помощь Киеву, о чем свидетельствуют недавние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее журналист американского издания Responsible Statecraft Эльдар Мамедов допустил, что в случае победы Трампа на выборах Европейскому союзу придется задуматься об окончании российско-украинского конфликта путем мирных переговоров.

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      Анастасия Алимпиева
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