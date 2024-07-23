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10:30, 23 июля 2024Интернет и СМИ

В США предрекли изменение позиции Евросоюза по Украине из-за Трампа

RS: если Трамп станет президентом США, ЕС придется задуматься о мире на Украине
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Tom Brenner / Reuters

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на выборах, то Европейскому союзу (ЕС) придется задуматься об окончании российско-украинского конфликта путем мирных переговоров. Такое мнение выразили журналист американского издания Responsible Statecraft (RS) Эльдар Мамедов.

В статье отмечается, что, если Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс встанут у власти, присутствие США в Европе уменьшится.

«В таком случае европейцам придется либо воевать на Украине при меньшей поддержке США, либо всерьез задуматься о том, как добиться прекращения военного конфликта путем переговоров», — предрекло издание изменение позиции ЕС по Украине.

Ранее британское издание The Telegraph заявило, что выбор Вэнса в качестве вице-премьера стал тревожным сигналом для Европы. Издание отмечает, что если Трамп станет президентом, то его политика будет иметь серьезные последствия для будущего безопасности Запада.

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