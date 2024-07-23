После трагедии в Махачкале в России захотели разработать стандарты квестов для взрослых

Депутат Госдумы Стенякина предложила разработать стандарты квестов для взрослых

После трагедии в Махачкале в России захотели разработать стандарты квестов для взрослых. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, передает РИА Новости.

«Сделать квесты более безопасными поможет введение обязательного ГОСТа для всех видов таких развлечений», — заявила депутат.

С 1 марта 2024 года в России ввели ГОСТ для детских квест-комнат, который, в частности, запрещает использование во время испытаний открытого огня, пил, оружия, топоров, горючих и химических веществ, а также заковывание, привязывание и связывание.

В стандарте также установлены требования к движущимся механизмам, кабелям и розеткам, вентиляции, системе дымоудаления и крепежным изделиям (гвоздям, болтам и другим деталям). Прописаны в стандарте и действия актеров, которые, в частности, могут дотрагиваться до участника квеста только без причинения физической боли.

«Теперь нужно создать такой же [ГОСТ] и для взрослых», — констатировала Стенякина.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, в свою очередь, призвал приостановить работу всех квестов в России и провести их тщательную проверку.

«В разных регионах систематически происходят происшествия. Все от того, что никто ни за что не отвечает (...) Нужно привлечь к ответственности всех ответственных лиц, чье попустительство привело к трагедии. Помимо этого, необходимо разобраться, были ли вообще выданы разрешительные документы на функционирование такой "комнаты ужасов"», — заключил он.

О ЧП в квест-комнате сообщалось 22 июля. В помещении, где проходило испытание, произошел пожар, когда ведущий поджег перчатку. Двух девушек спасти не удалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.