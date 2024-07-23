В Госдуме отреагировали на призыв Польши разрешить Украине бить западным оружием по России

Политики, которые призывают разрешить Украине бить по территории России западным оружием, не думают о последствиях, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующее заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
Ранее Сикорский обратился с призывом разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ к главам МИД из стран Евросоюза. Для этого он попросил государства снять ограничения, которые дают Киеву право на использование вооружений дальнего действия только для «юридической самообороны».
«Мы неоднократно в течение длительного времени слышим различные заявления, политические призывы к определенным действиям, и риторика этих заявлений утяжеляется с учетом меняющейся ситуации на фронтах не в лучшую для Киева сторону и многих политических изменений в странах Запада. Также увеличивающиеся голоса, противостоящие этому, заставляют ястребов войны принимать все более активные и агрессивные действия», — отметил депутат.
Люди, делающие такие заявления, не понимают последствия, не понимают, к чему могут привести такие решения, если они будут приняты. Если раньше во многом казалось, что это просто игра на публику, сейчас понятно, что есть такая категория людей, к сожалению, которая может очень легко разрушить то хрупкое состояние мира, которое сегодня существует, и, к сожалению, таких людей немало. Что ими движет, непонятно, но я думаю, что история таких людей рассудит
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на главу Минобороны Словакии, что страна обеспечивает Вооруженные силы Украины боеприпасами против своего желания. Государство официально отказалось помогать республике в военном плане, однако снаряды страны все равно попадают в Киев.