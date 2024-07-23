В Госдуме отреагировали на призыв Польши разрешить Украине бить западным оружием по России

Депутат Чепа: призывающие бить по РФ западным оружием не думают о последствиях

Политики, которые призывают разрешить Украине бить по территории России западным оружием, не думают о последствиях, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующее заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Ранее Сикорский обратился с призывом разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ к главам МИД из стран Евросоюза. Для этого он попросил государства снять ограничения, которые дают Киеву право на использование вооружений дальнего действия только для «юридической самообороны».

«Мы неоднократно в течение длительного времени слышим различные заявления, политические призывы к определенным действиям, и риторика этих заявлений утяжеляется с учетом меняющейся ситуации на фронтах не в лучшую для Киева сторону и многих политических изменений в странах Запада. Также увеличивающиеся голоса, противостоящие этому, заставляют ястребов войны принимать все более активные и агрессивные действия», — отметил депутат.

Люди, делающие такие заявления, не понимают последствия, не понимают, к чему могут привести такие решения, если они будут приняты. Если раньше во многом казалось, что это просто игра на публику, сейчас понятно, что есть такая категория людей, к сожалению, которая может очень легко разрушить то хрупкое состояние мира, которое сегодня существует, и, к сожалению, таких людей немало. Что ими движет, непонятно, но я думаю, что история таких людей рассудит Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на главу Минобороны Словакии, что страна обеспечивает Вооруженные силы Украины боеприпасами против своего желания. Государство официально отказалось помогать республике в военном плане, однако снаряды страны все равно попадают в Киев.