Редкий гриб в форме коралла нашли в российском регионе

«КП»: россиянка нашла под Новосибирском редкий гриб, похожий на коралл

Жительница российского региона нашла уникальный гриб, похожий на морской коралл, под Новосибирском. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Уточняется, что редкую находку женщина обнаружила в Коченевском районе. По ее словам, она видела еще несколько похожих грибов, но тот, что она сфотографировала на камеру, был самым крупным.

Биолог Алексей Яновский порассуждал о съедобности гриба. «На фото плодовые тела гриба, похожего на кораллы. Он называется рамарией или оленьими рожками. Грибы не ядовитые, но и не особо съедобные», — отметил эксперт.

Ранее другая россиянка нашла в Тверской области «дьявольский зуб». Речь идет о грибе «Гиднеллум Пека», шляпка которого покрыта каплями с красной жидкостью.