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20:37, 23 июля 2024Экономика

Реструктуризацию долга Украины назвали потерянной победой

Экономист Кущ: Украина упустила окно возможностей для снятия «долговой удавки»

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина упустила историческое окно возможностей для снятия «долговой удавки». Об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ, пишет РИА Новости.

Он назвал реструктуризацию долга Киева «потерянной победой». По словам эксперта, списание долга для Украины составит 37 процентов от общей суммы, что по-прежнему позволит кредиторам неплохо заработать на процентах. В то же время срок погашения госдолга (до 2036 года) ставит украинские власти в сложное положение, так как выплачивать его в сжатые сроки будет сложно с учетом продолжающегося конфликта.

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При этом Кущ подчеркнул, что в 2029 году Украина может предложить кредиторам дополнительные облигации на сумму до 12 процентов от текущей стоимости долга. Это произойдет, если ВВП страны в 2028 году будет равен или выше прогноза МВФ. Таким образом, размер госдолга Киева будет зависеть от МВФ, и если экономика Украины будет соответствовать ожиданиям организации, то текущее списание долга составит только 25 процентов, что «довольно жалко».

22 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киеву удалось договориться с кредиторами о реструктуризации долга. По его словам, этот важный этап позволит Киеву сэкономить на обслуживании долга 11,4 миллиарда долларов в следующие три года и 22,75 миллиарда долларов — до 2033-го.

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